Алонсо: Матч с «Баварией» — не финал

Главный тренердал комментарий по поводу предстоящего матча против

«Большой матч. Матч против "Баварии" — всегда топовый и особенный. Мы сыграем против топовой команды не только в Германии, но и в Европе. Мы ожидаем от себя хорошего уровня.

Для нас это будет очень сложная игра с точки зрения обороны. Но мы также хотим играть в свой футбол и найти правильный баланс.

Нет, это не финал. После игры посмотрим, насколько большое отставание. Но это точно не финал», — цитирует Алонсо Bayern & Germany.

Календарь и таблица Бундеслиги

Матч «Байер» — «Бавария» состоится в субботу, 15 февраля, и начнется в 20:30 мск.