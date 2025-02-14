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    Алонсо: Матч с «Баварией» — не финал

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    Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо дал комментарий по поводу предстоящего матча против «Баварии».

    Хаби Алонсо
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    Хаби Алонсо

    «Большой матч. Матч против "Баварии" — всегда топовый и особенный. Мы сыграем против топовой команды не только в Германии, но и в Европе. Мы ожидаем от себя хорошего уровня.

    Для нас это будет очень сложная игра с точки зрения обороны. Но мы также хотим играть в свой футбол и найти правильный баланс.

    Нет, это не финал. После игры посмотрим, насколько большое отставание. Но это точно не финал», — цитирует Алонсо Bayern & Germany.

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    Матч «Байер» — «Бавария» состоится в субботу, 15 февраля, и начнется в 20:30 мск.

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