Легенда «Торпедо» оценил шансы клуба вернуться в РПЛ

Знаменитый нападающий «Торпедо» и сборной СССР, а позже тренер автозаводцевсчитает, что команде по силам будет вернуться в РПЛ, несмотря на высокую конкуренцию.

«Конечно, шансы вернуться в РПЛ есть. Но, опять же, надо потом будет думать, как остаться. Сейчас очень сильные конкуренты, это "Урал", "Сочи" и "Балтика" — команды, которые хорошо укомплектованы и обладают серьезной инфраструктурой, а у нас пока нет своего стадиона.

Уровень этих команд, наверное, повыше, поэтому успехом будет попадание в стыковые пары, и там надо будет постараться вернуться в РПЛ», — цитирует Савичева ТАСС.

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Савичев выступал за «Торпедо» с 1984 по 1991 год. Сейчас московский клуб идет вторым в Первой лиге с 43 очками после 21 матча.