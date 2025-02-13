ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ювентус» — ПСВЛЧ. Яркий матч в Манчестере и великолепная форма Усмана Дембеле
  • 18:15
    • Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал «Мастерса» в Дохе
    Все новости спорта

    Легенда «Торпедо» оценил шансы клуба вернуться в РПЛ

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ Торпедо ФНЛ — Первая лига Футбол России РПЛ
    Знаменитый нападающий «Торпедо» и сборной СССР, а позже тренер автозаводцев Николай Савичев считает, что команде по силам будет вернуться в РПЛ, несмотря на высокую конкуренцию.

    Николай Савичев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Николай Савичев

    «Конечно, шансы вернуться в РПЛ есть. Но, опять же, надо потом будет думать, как остаться. Сейчас очень сильные конкуренты, это "Урал", "Сочи" и "Балтика" — команды, которые хорошо укомплектованы и обладают серьезной инфраструктурой, а у нас пока нет своего стадиона.

    Уровень этих команд, наверное, повыше, поэтому успехом будет попадание в стыковые пары, и там надо будет постараться вернуться в РПЛ», — цитирует Савичева ТАСС.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Савичев выступал за «Торпедо» с 1984 по 1991 год. Сейчас московский клуб идет вторым в Первой лиге с 43 очками после 21 матча.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Первый матч получится закрытым? Рассказываем в прогнозе
  • «Порту» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Выдадут ли команды голевую феерию в Москве?
  • «Динамо» Москва — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Баски не станут откладывать на потом
  • «Мидтьюланн» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры