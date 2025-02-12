Обе команды подошли к матчу на победных сериях. «Эвертон» и «Ливерпуль» выиграли по 3 поединка подряд. В последнем поединке турнира «ириски» разгромили «Лестер» 4:0, а «красные» выиграли у «Борнмута» 2:0.
В последний раз команды встречались 24 апреля. Тогда «Эвертон» на своем поле выиграл 2:0. Перед этим было две победы «Ливерпуля».
Прогнозы и ставки
Прогнозы и коэффициенты на матч:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.
- Букмекеры дают 7.80 на «Эвертон», 4.60 на ничью и 1.46 на «Ливерпуль».
- Искусственный интеллект ставит на успех «Ливерпуля» и счет 3:1 в его пользу.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Эвертон» — «Ливерпуль» смотрите на LiveCup.Run.
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