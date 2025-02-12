В матче 15-го тура АПЛ состоится дерби между. Игра назначена на 12 февраля 22:30 по мск.

Обе команды подошли к матчу на победных сериях. «Эвертон» и «Ливерпуль» выиграли по 3 поединка подряд. В последнем поединке турнира «ириски» разгромили «Лестер» 4:0, а «красные» выиграли у «Борнмута» 2:0.

В последний раз команды встречались 24 апреля. Тогда «Эвертон» на своем поле выиграл 2:0. Перед этим было две победы «Ливерпуля».

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Прогнозы и ставки

Прогнозы и коэффициенты на матч:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.90. Букмекеры дают 7.80 на «Эвертон», 4.60 на ничью и 1.46 на «Ливерпуль».

Искусственный интеллект ставит на успех «Ливерпуля» и счет 3:1 в его пользу.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Эвертон» — «Ливерпуль» смотрите на LiveCup.Run.

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