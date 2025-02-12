Эвертон
Ливерпуль
«Эвертон»
Турнирное положение: «Ириски» занимают 16-е место в таблице английской Премьер-лиги, набрав 26 очков за 23 тура. «Эвертон» опережает зону вылета уже на 9 очков.
К тому же, на своем поле команда действует куда лучше, чем в гостях. «Эвертон» занимает 11-е место в лиге по этому показателю, набрав 16 очков из 36-и возможных.
Эвертон — Ливерпуль: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом поединке Кубка Англии команда уступила «Борнмуту» со счетом 0:2, пропустив все голы уже в 1-м тайме. До этого «Эвертон» разгромил «Лестер» (4:0) в АПЛ.
У «ирисок» продолжается победная серия в рамках чемпионата Англии, которая насчитывает уже 3 матча подряд. За этот период «Эвертон» также обыграл «Брайтон» (1:0) и «Тоттенхэм» (3:2).
Не сыграют: Армандо Броя, Донимик Кальверт-Льюин, Чермити, Орель Мангаля, Дуайт Макнил (у всех — травмы).
Состояние команды: «Эвертон» проводит отличный отрезок, регулярно набирая очки. Команда может ощущать себя комфортно, ведь опережает зону вылета уже на 9 баллов.
Несмотря на это, у «Эвертона» есть проблемы с результативностью. По этому показателю команда занимает 3-е место в таблице с конца, забив только 23 гола за 23 тура.
«Ливерпуль»
Турнирное положение: «Мерсисайдцы» располагаются на 1-й позиции чемпионата Англии с 56-ю очками в активе после 23-х туров. «Ливерпуль» опережает ближайшего преследователя на 6 баллов.
Команда также лидирует по результатам гостевых встреч, набрав 30 очков на чужом поле из 36-и возможных. «Ливерпуль» забил больше остальных в гостях (32 гола за 12 встреч).
Последние матчи: В прошедшей встрече команда неожиданно уступила «Плимуту» (0:1) в Кубке Англии. Матчем ранее «Ливерпуль» одержал уверенную победу над «Тоттенхэмом» (4:0) в Кубке английской лиги.
В 2025-м году «мерсисайдцы» еще не проигрывали в чемпионате страны. В последних 10-и встречах АПЛ «Ливерпуль» сумел победить 6 раз и четырежды сыграл вничью.
Не сыграет: Трент Александер-Арнольд из-за травмы.
Состояние команды: «Ливерпуль» является главным претендентом на чемпионство в нынешнем сезоне. Команда очень уверенно действует, но не всегда побеждает, играя вничью.
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в нынешнем сезоне просто разрывает английский чемпионат. Этот египтянин уже забил 21 гол и сделал 13 голевых передач за 23 встречи в АПЛ.
Статистика для ставок
- «Эвертон» выиграл 3 последних матча в рамках АПЛ
- «Ливерпуль» не проиграл ни одного матча в АПЛ в 2025-м году
- «Ливерпуль» дважды обыгрывал «Эвертон» в 3-х последних очных противостояниях
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ливерпуля» — 1.42, победа «Эвертона» — 7.30, ничья — за 4.70.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.17 соответственно.
- 2.35Манчестер Сити — Реал Мадрид: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 3.70Спартак — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.08Брест — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Можно предположить, что «Ливерпуль» забьет довольно много голов. Команда очень уверенно выступает на чужом поле.
Ставка: Индивидуальный тотал «Ливерпуля» 2 больше за 1.90.
Прогноз: «Ливерпуль» начнет делать результат уже в 1-м тайме. Прогнозируем победу «мерсисайдцев» в первой 45-минутке.
Ставка: Победа «Ливерпуля» в 1-м тайме за 1.85.