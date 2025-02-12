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    «Мерсисайдцы» не оставят шансов «ирискам»?

    «Эвертон» — «Ливерпуль». «Мерсисайдцы» попытаются укрепить свои позиции в чемпионате. На что лучше сделать ставку 12 февраля? Ответ — в прогнозе на перенесенный матч 15-го тура чемпионата Англии с коэффициентом 1.90

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    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Ливерпуль»
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    Мохамед Салах — нападающий «Ливерпуля»
    В рамках перенесенного 15-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» на своем поле примет «Ливерпуль». Поединок пройдет 12 февраля и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Эвертон» — «Ливерпуль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 12 Февраля 2025 года

    Эвертон

  • Ливерпуль
    •  Эвертон 22:30 Ливерпуль

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
    •

    «Эвертон»

    Турнирное положение: «Ириски» занимают 16-е место в таблице английской Премьер-лиги, набрав 26 очков за 23 тура. «Эвертон» опережает зону вылета уже на 9 очков.

    К тому же, на своем поле команда действует куда лучше, чем в гостях. «Эвертон» занимает 11-е место в лиге по этому показателю, набрав 16 очков из 36-и возможных.

    Эвертон — Ливерпуль: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом поединке Кубка Англии команда уступила «Борнмуту» со счетом 0:2, пропустив все голы уже в 1-м тайме. До этого «Эвертон» разгромил «Лестер» (4:0) в АПЛ.

    У «ирисок» продолжается победная серия в рамках чемпионата Англии, которая насчитывает уже 3 матча подряд. За этот период «Эвертон» также обыграл «Брайтон» (1:0) и «Тоттенхэм» (3:2).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: Армандо Броя, Донимик Кальверт-Льюин, Чермити, Орель Мангаля, Дуайт Макнил (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Эвертон» проводит отличный отрезок, регулярно набирая очки. Команда может ощущать себя комфортно, ведь опережает зону вылета уже на 9 баллов.

    Несмотря на это, у «Эвертона» есть проблемы с результативностью. По этому показателю команда занимает 3-е место в таблице с конца, забив только 23 гола за 23 тура.

    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: «Мерсисайдцы» располагаются на 1-й позиции чемпионата Англии с 56-ю очками в активе после 23-х туров. «Ливерпуль» опережает ближайшего преследователя на 6 баллов.

    Команда также лидирует по результатам гостевых встреч, набрав 30 очков на чужом поле из 36-и возможных. «Ливерпуль» забил больше остальных в гостях (32 гола за 12 встреч).

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  • 04/02/2025

    • Последние матчи: В прошедшей встрече команда неожиданно уступила «Плимуту» (0:1) в Кубке Англии. Матчем ранее «Ливерпуль» одержал уверенную победу над «Тоттенхэмом» (4:0) в Кубке английской лиги.

    В 2025-м году «мерсисайдцы» еще не проигрывали в чемпионате страны. В последних 10-и встречах АПЛ «Ливерпуль» сумел победить 6 раз и четырежды сыграл вничью.

    Не сыграет: Трент Александер-Арнольд из-за травмы.

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    Состояние команды: «Ливерпуль» является главным претендентом на чемпионство в нынешнем сезоне. Команда очень уверенно действует, но не всегда побеждает, играя вничью.

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в нынешнем сезоне просто разрывает английский чемпионат. Этот египтянин уже забил 21 гол и сделал 13 голевых передач за 23 встречи в АПЛ.

    Статистика для ставок

    • «Эвертон» выиграл 3 последних матча в рамках АПЛ

    • «Ливерпуль» не проиграл ни одного матча в АПЛ в 2025-м году

    • «Ливерпуль» дважды обыгрывал «Эвертон» в 3-х последних очных противостояниях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ливерпуля» — 1.42, победа «Эвертона» — 7.30, ничья — за 4.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.17 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Ливерпуль» забьет довольно много голов. Команда очень уверенно выступает на чужом поле.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Ливерпуля» 2 больше за 1.90.

    Прогноз: «Ливерпуль» начнет делать результат уже в 1-м тайме. Прогнозируем победу «мерсисайдцев» в первой 45-минутке.

    Ставка: Победа «Ливерпуля» в 1-м тайме за 1.85.

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    «Эвертон» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 12.02.2025. Прогнозы на футбол. «Мерсисайдцы» не оставят шансов «ирискам»?
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