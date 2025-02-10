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    «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Фулхэмом» в 1/8 финала Кубка Англии

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    Стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии.

    Рубен Аморим — главный тренер «Манчестер Юнайтед»
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    Рубен Аморим — главный тренер «Манчестер Юнайтед»

    Итоги жеребьевки 5-го тура Кубка Англии:

    • «Астон Вилла» — «Кардифф Сити»;

    • «Престон» — «Бёрнли»;

    • «Донкастер Роверс» или «Кристал Пэлас» — «Миллуолл»;

    • «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»;

    • «Ньюкасл Юнайтед» — «Брайтон»;

    • «Борнмут» — «Вулверхэмптон»;

    • «Манчестер Сити» — «Плимут Аргайл»;

    • «Эксетер» или «Ноттингем Форест» — «Ипсвич Таун».

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  • 04/02/2025

    • Матчи 1/8 финала Кубка Англии состоятся 1-го марта. Действующим обладателем трофея является «Манчестер Юнайтед».

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