«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Фулхэмом» в 1/8 финала Кубка Англии

Рубен Аморим — главный тренер «Манчестер Юнайтед» Фото: globallookpress.com
Итоги жеребьевки 5-го тура Кубка Англии:
- «Астон Вилла» — «Кардифф Сити»;
- «Престон» — «Бёрнли»;
- «Донкастер Роверс» или «Кристал Пэлас» — «Миллуолл»;
- «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»;
- «Ньюкасл Юнайтед» — «Брайтон»;
- «Борнмут» — «Вулверхэмптон»;
- «Манчестер Сити» — «Плимут Аргайл»;
- «Эксетер» или «Ноттингем Форест» — «Ипсвич Таун».
Матчи 1/8 финала Кубка Англии состоятся 1-го марта. Действующим обладателем трофея является «Манчестер Юнайтед».