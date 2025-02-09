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    «Анже» — «Марсель»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Марсель Анже Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 21-м туре чемпионата Франции «Марсель» сыграет в гостях у «Анже». Событие состоится 9 февраля в 2:45 мск.

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    «Марсель» едет за победой, которая позволит ему снова оторваться от «Ниццы» на 6 пунктов. В прошлом туре «олимпийцы» добыли важную победу над «Лионом» (3:2), которая не только удержала гостей на второй строчке, но и позволила прервать 2-матчевую безвыигрышную серию.

    «Анже» будет доволен и ничьей. Команда звезд с неба не хватает и пытается при любой возможности набирать очки, чтобы держаться подальше от зоны вылета, которая на сейчас в 5 очках.

    В первом круге команды разошлись мировой с результатом 1:1.

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы и коэффициенты на матч:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.

    • Букмекеры дают 5.685 на победу «Анже» и 1.62 на победу «Марселя». На ничью можно поставить за 4.10.

    • Искусственный интеллект уверен, что матч закончится победой «Марселя» с результатом 3:2.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Анже» — «Марсель» и других игр турнира смотрите на LiveCup.Run.

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