В матче 1/16 финала Кубка Англиииз Первой лиги примет. Игра состоится 8 февраля на «Брисбейн Роуд» в 15:15 по мск.

Хозяева вышли в этот раунд Кубка благодаря победе над «Дерби Каунти» в серии пенальти. Это был первый серьезный соперник для «Лейтон Ориент» в текущем розыгрыше. Теперь клубу предстоит встреча с топом Англии в лице «Ман Сити», который сейчас испытывает трудности и вряд ли упустит возможность отыграться на заведомо слабом сопернике.

В прошлом сезоне «Ман Сити» дошел до финала, где уступил «Ман Юнайтед». Вряд ли «Лейтон» помешает ему пройти дальше. Ранее «горожане» не оставили мокрого места от «Солфорда», разгромив его 8:0.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на матч:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.20. Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 13.0 и 1.20 на победу в матче, 9.0 и 1.06 на проход в следующий раунд соответственно.

Искусственный интеллект уверен, что «Манчестер Сити» выиграет 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лейтон Ориент» — «Манчестер Сити» смотрите на LiveCup.Run.

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