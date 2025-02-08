ПерерывЛейтон Ориент — Манчестер СитиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг Холанн«Лейтон Ориент» — «Манчестер Сити». Онлайн
    Все новости спорта

    «Лейтон Ориент» — «Манчестер Сити»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Сити
    В матче 1/16 финала Кубка Англии «Лейтон Ориент» из Первой лиги примет «Манчестер Сити». Игра состоится 8 февраля на «Брисбейн Роуд» в 15:15 по мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Хозяева вышли в этот раунд Кубка благодаря победе над «Дерби Каунти» в серии пенальти. Это был первый серьезный соперник для «Лейтон Ориент» в текущем розыгрыше. Теперь клубу предстоит встреча с топом Англии в лице «Ман Сити», который сейчас испытывает трудности и вряд ли упустит возможность отыграться на заведомо слабом сопернике.

    В прошлом сезоне «Ман Сити» дошел до финала, где уступил «Ман Юнайтед». Вряд ли «Лейтон» помешает ему пройти дальше. Ранее «горожане» не оставили мокрого места от «Солфорда», разгромив его 8:0.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на матч:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.

    • Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 13.0 и 1.20 на победу в матче, 9.0 и 1.06 на проход в следующий раунд соответственно.

    • Искусственный интеллект уверен, что «Манчестер Сити» выиграет 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Лейтон Ориент» — «Манчестер Сити» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600EURНовым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Реал» и «Атлетико» определить сильнейшего в дерби?
  • «Реал» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Развит ли победный импульс «Милан»?
  • «Эмполи» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Манчестер Сити» забьет и… пропустит?!
  • «Лейтон Ориент» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.99
  • Экспресс дня 8 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Эмполи — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Валлин — Чисора
  • Бои
  • Сегодня в 23:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Брайтон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Миннесота — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:35
    •  2.25
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Эспаньол
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Вашингтон — Юта
  • Хоккей
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры