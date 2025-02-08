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    «Манчестер Сити» забьет и… пропустит?!

    «Лейтон Ориент» — «Манчестер Сити». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 8 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лейтон Ориент» — «Манчестер Сити»
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    Эрлинг Холанн
    8 февраля в 1/16 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Лейтон Ориент» и «Манчестер Сити». Начало игры — в 15:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Лейтон Ориент» — «Манчестер Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 08 Февраля 2025 года

    Лейтон Ориент

  • Англия. Кубок ФА
    •  Лейтон Ориент 15:15 Манчестер Сити

    Манчестер Сити

  • Манчестер
    •

    «Лейтон Ориент»

    Турнирное положение: Эта команда ныне представляет третий по силе английский дивизион. На текущий момент команда расположилась на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Лейтон Ориент» пытается сохранить место в зону стыков. А вот отличилась команда 40 забитыми мячами при 25 пропущенных в свои ворота.

    Лейтон Ориент — Манчестер Сити: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Лондонцы минимально уступили «Стокпорт Каунти».

    А вот до того команда нанесла поражение «Эксетер Сити» (6:2). При этом чуть ранее был обыгран еще и «Рединг» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Лейтон Ориент» забил 8 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Лондонцы ныне выглядят довольно выгодно. До последней коллизии команда победила 2 раза кряду.

    А вот тягаться с одним из сильнейших клубов Европы команде явно не по силам. Да и оборону лондонцев сложно назвать сверхмонолитной.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать строго от обороны. Лондонцы могут найти свой шанс в контратаке.

    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: «Горожане» нынешний сезон проваливают. Ныне команда находится на 5 строчке турнирной таблицы АПЛ.

    Причем «Манчестер Сити» довольно ярко атакует, отличившись 48 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 35 раз в 24 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела крайне неудачно. «Горожане» были биты «Арсеналом» (1:5).

    До того команда дома переиграла «Брюгге» (3:1). Да и поединок с «Челси» завершился уверенной викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Манчестер Сити» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 15 забитыми мячами при 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Горожане» сильны, но стабильности нет и в первом приближении. Чемпионат фактически проигран, зато в Кубке Англии можно побороться за трофей.

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    При этом «Манчестер Сити» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и Эрлинг Холанн настрелял 19 мячей в чемпионате.

    «Горожане» явно предстанут не в самом оптимальном кадровом сочетании. Свой шанс получит ряд игроков, приближенных к основе.

    Безусловно, номинальные гости будут агрессивно атаковать. Оппонентов такого уровня команда Хосепа Гвардиолы обязана сметать с газона без разговоров.

    Статистика для ставок

    • «Манчестер Сити» забивает в среднем 2 мяча за матч

    • «Лейтон Ориент» в среднем пропускает реже гола за матч

    • «Горожане» до последней коллизии победили дважды кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.07. Ничья оценена в 9.00, а победа оппонента — в скромные 23.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.33 и 3.40.

    Прогноз: Номинальные гости значительно превосходят соперника в классе, и наверняка активно понесутся в атаку.

    «Горожане» имеют заметные сложности с надежностью тылов, плюс в этом поединке наверняка сыграют не в оптимальном составе.

    Ставка: Обе забьют за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 2.75

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