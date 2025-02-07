Примера. «Реал» примет «Атлетико», «Барселона» сыграет с «Севильей», а «Реал Сосьедад» — «Эспаньол»

«Райо Вальекано» — «Вальядолид»
7 февраля, пятница, 23:00 мск
«Сельта» — «Бетис»
8 февраля, суббота, 16:00 мск
«Атлетик» — «Жирона»
8 февраля, суббота, 18:15 мск
«Лас-Пальмас» — «Вильярреал»
8 февраля, суббота, 20:30 мск
«Реал» — «Атлетико»
8 февраля, суббота, 23:00 мск
«Алавес» — «Хетафе»
9 февраля, воскресенье, 16:00 мск
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«Валенсия» — «Леганес»
9 февраля, воскресенье, 18:15 мск
«Реал Сосьедад» — «Эспаньол»
9 февраля, воскресенье, 20:30 мск
«Севилья» — «Барселона»
9 февраля, воскресенье, 23:00 мск
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