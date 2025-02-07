Карпин — о матче с «Зенитом»: Получили нужную нагрузку

Главный тренер «Ростова»подвел итоги матча с «Зенитом» (1:2) в рамках Зимнего Кубка РПЛ.

«Игра в принципе понравилась. В атаке, понятно, в первой половине было получше. Но и скидку на состав "Зенита" надо делать. Наверное, первый тайм в исполнении "Ростова" понравился больше. Но самое главное сейчас не это. Получили нужную нагрузку. Дай бог, травма Сако окажется не очень серьёзной. В остальном все хорошо», — сказал Карпин «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» выиграл свою группу с 5 очками и будет играть за первое место с победителем группы А. «Ростов» в двух матчах не набрал ни одного очка. Финал Зимнего Кубка РПЛ пройдет 11 февраля.