Спортивный директор «Наполи»: Благодарим Кварацхелию за то, что он сделал

Спортивный директор итальянского «Наполи»прокомментировал переходв «ПСЖ».

«Кварацхелия? Мы пытались исправить сложную ситуацию. Мы благодарим Кварацхелию за то, что он сделал за эти годы. "Наполи" работал над тем, чтобы попытаться заменить его, но сильным футболистам в январе трудно сдвинуться с места, и некоторые не соответствовали параметрам, которые есть и будут у нас, особенно это касается заработной платы.

Кварацхелия вёл переговоры с "ПСЖ" с мая прошлого года. Мы пытались оставить его в команде, но не смогли. И это было не только по нашей воле. То, что он разговаривал с другими клубами, это нормально, это часть рынка. Когда человек хочет уйти, его трудно убедить остаться. Вы можете попробовать, но, если что-то не так, почему мы должны держать игрока, который не хочет оставаться? Кто бы ни был здесь, он остаётся, потому что хочет. Я не люблю принуждать людей», — приводит слова Манны Sky Sports.

Кварацхелия играл за «Наполи» с июля 2022 года. 17 января текущего года футболист перешнл в «ПСЖ».