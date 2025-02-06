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    Спортивный директор «Наполи»: Благодарим Кварацхелию за то, что он сделал

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    Спортивный директор итальянского «Наполи» Джованни Манна прокомментировал переход Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    «Кварацхелия? Мы пытались исправить сложную ситуацию. Мы благодарим Кварацхелию за то, что он сделал за эти годы. "Наполи" работал над тем, чтобы попытаться заменить его, но сильным футболистам в январе трудно сдвинуться с места, и некоторые не соответствовали параметрам, которые есть и будут у нас, особенно это касается заработной платы.

    Кварацхелия вёл переговоры с "ПСЖ" с мая прошлого года. Мы пытались оставить его в команде, но не смогли. И это было не только по нашей воле. То, что он разговаривал с другими клубами, это нормально, это часть рынка. Когда человек хочет уйти, его трудно убедить остаться. Вы можете попробовать, но, если что-то не так, почему мы должны держать игрока, который не хочет оставаться? Кто бы ни был здесь, он остаётся, потому что хочет. Я не люблю принуждать людей», — приводит слова Манны Sky Sports.

    Кварацхелия играл за «Наполи» с июля 2022 года. 17 января текущего года футболист перешнл в «ПСЖ».

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