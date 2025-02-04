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    «Челси» выиграл у «Вест Хэма»

    «Челси» — Вест Хэм«: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 24-го тура чемпионата Англии «Челси» в родных стенах победил «Вест Хэм» со счетом 2:1.

    «Челси»
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    «Челси»

    Открыли счет гости усилиями Джаррода Боуэна в первом тайме, а хозяева ответили на это точным ударом Педру Нету во второй половине встречи. Также автогол в пассиве Аарона Ван-Биссаки.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Челси — Вест Хэм 2:1
    Голы: 0:1 Джаррод Боуэн (42'), 1:1 Педру Нету (64'), 2:1 Аарон Ван-Биссака (автогол) (74') Челси: Филип Йоргенсен, Рис Джеймс (Мало Гюсто, 61'), Олуватосин Адарабиойо, Леви Колвилл, Марк Кукурелья, Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес, Коул Палмер (Трево Чалоба, 90'), Чуквунонсо Мадуэке (Кристофер Нкунку, 61'), Джейдон Санчо (Педру Нету, 52'), Николас Джексон (Марк Гиу, 52') Вест Хэм: Альфонс Ареола, Эмерсон (Oliver Scarles, 71'), Аарон Ван-Биссака, Аарон Крессвел (Luis Guilherme, 87'), Макс Килман, Владимир Цоуфаль (Константинос Мавропанос, 71'), Карлос Солер (Дэнни Ингс, 77'), Мохаммед Кудус, Анди Ирвинг (Льюис Орфорд, 77'), Джаррод Боуэн, Tomas Soucek Предупреждения: Рис Джеймс (57'), Энцо Фернандес (67'), Коул Палмер (68'), Анди Ирвинг (76')

    Календарь и таблица АПЛ

    «Челси» смог набрать 43 очка и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице. В активе «Вест Хэма» осталось 27 баллов и 15-я позиция.

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