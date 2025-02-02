В 23-м туре Серии А Италии в Риме состоится противостояние. Встреча команд пройдет 2 февраля на «Олимпико». Начало в 22:45 мск.

«Рома» выиграла два матча подряд. В Серии А команда Раньери одолела «Удинезе» 2:1, а после этого в Лиге Европы выиграла у «Айнтрахта» 2:0. На данный момент «римляне» занимают 9-е место в таблице чемпионата, не уступая шестой тур подряд.

«Наполи» остается первой командой турнира. После серии побед гости имеют 53 очка, опережая «Интер» на 3 пункта. Команда Антонио Конте не раз доказала, что она по праву является лидером Серии А. В прошлых турах «неаполитанцы» обыграли «Аталанту» (3:2) и «Ювентус» (2:1). На данный момент серия побед насчитывает 7 матчей.

Прогнозы и ставки

Прогнозы и коэффициенты на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.80.

подготовили прогноз с коэффициентом 1.80. Букмекеры дают такие коэффициенты: 3.20 на победу «Ромы», 2.48 на победу «Наполи», 3.15 на ничью.

Искусственный интеллект считает, что игра завершится вничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Рома» — «Наполи» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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