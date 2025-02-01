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    «Жирона» взяла в аренду полузащитника «Ювентуса»

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    Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело продолжит карьеру в «Жироне». Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

    Артур Мело перешел в «Жирону» на правах аренды
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    Артур Мело перешел в «Жирону» на правах аренды

    Стало известно, что Мело будет выступать за «Жирону» до конца нынешнего сезона.

    «Бразильский полузащитник, ставший новым игроком красно-белых, имеет долгую и блестящую карьеру в одних из лучших команд Европы.

    Родившийся в Гоянии 28 лет назад, Мело начал свою профессиональную карьеру в "Гремио" из Порту-Алегри в своей родной Бразилии. Его талант привлёк внимание европейских лиг, и летом 2018 года он подписал контракт с "Барселоной". В составе клуба он провёл два сезона, выиграв чемпионат и Суперкубок Испании. В 2020 году он подписал контракт с итальянским "Ювентусом", где и находится в настоящее время. После двух сезонов в туринской команде он был отдан в аренду на один год в "Ливерпуль", а на другой — в Фиорентину», — написано в заявлении испанского клуба.

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    • В прошлом сезоне Артур Мело выступал за «Фиорентину» на правах аренды, где провел 33 матча в рамках Серии А, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.

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