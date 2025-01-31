ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаТриумфальный «Ливерпуль» и провал «Ман Сити». Победители и проигравшие общего этапа Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    «Рома» выиграла у «Айнтрахта», «Лацио» уступил «Браге»

    «Рома» — «Айнтрахт»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Футбол Германии Айнтрахт Франкфурт Футбол Италии Рома Лацио Португалия Брага
    В матче последнего тура общего этапа Лиги Европы «Рома» на своем поле переиграла «Айнтрахт» со счетом 2:0.

    Элдор Шомуродов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Элдор Шомуродов

    Забитыми мячами в этой игре смогли отметиться Анхелиньо и Элдор Шомуродов.

    Футбол. Лига Европы. Этап лиги
    Рома — Айнтрахт Ф 2:0
    Голы: 1:0 Анхелиньо (44'), 2:0 Эльдор Шомуродов (69') Предупреждение: Алексис Салемакерс (6')

    У «Ромы» стало 12 очков, 15-е место в турнирной таблице и выход в 1/16 финала Лиги Европы. «Айнтрахт» с 16 баллами стал пятым и пробился в 1/8 финала турнира.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В параллельной игре «Брага» в родных стенах одолела «Лацио» со счетом 1:0.

    Рикарду Орта на шестой минуте смог поразить ворота соперника и принес победу своему коллективу.

    Футбол. Лига Европы. Этап лиги
    Брага — Лацио 1:0
    Гол: 1:0 Рикарду Орта (6') Брага: Лукаш Горничек, Виктор Гомес (Жоау Феррейра, 89'), Паулу Оливейра, Сику Ньякате (Брайт Арри-Мби, 27'), Рубен Фернандеш (Габри Мартинес, 79'), Жан-Батист Горби, Жоау Моутинью, Исмаэль Гарби, Рикарду Орта, Амин Эль-Уаззани, Francisco Edgar Chissumba Rodrigues Лацио: Христос Мандас, Марио Хила (Булайе Диа, 71'), Лука Пеллегрини (Matteo Zazza, 88'), Алессио Романьоли, Самуэль Жиго, Валентин Кастеллано (Mahamadou Balde, 88'), Фисайо Деле-Баширу, Адам Марушич, Тейянни Нослин, Педро Родригес, Лум Чауна (Густав Исаксен, 66') Предупреждение: Марио Хила (69')

    Несмотря на поражение, «Лацио» с 19 баллами остался первым и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. У «Браги» стало 10 очков и 25-е место. Команда за бортом плей-офф.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Саккари снова обыграет Ястремскую?
  • Ястремская — Саккари. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Блинкова организует еще одну сенсацию?
  • Таусон — Блинкова. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Долгожданная виктория «шахматных»?
  • «Боавишта» — «Фамаликан». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.58
  • Экспресс дня 31 января 2025 года
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ястремская — Саккари
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Таусон — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Боавишта — Фамаликан
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.60
  • Прогноз на матч Леганес — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Блэкберн — Престон Норт Энд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Парма — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монпелье — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.40
  • Прогноз на матч Вердер — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры