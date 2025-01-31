«Рома» — «Айнтрахт»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче последнего тура общего этапа Лиги Европына своем поле переиграласо счетом 2:0.

Забитыми мячами в этой игре смогли отметиться Анхелиньо и Элдор Шомуродов.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Рома — Айнтрахт Ф 2:0 Голы: 1:0 Анхелиньо (44'), 2:0 Эльдор Шомуродов (69') Предупреждение: Алексис Салемакерс (6')

У «Ромы» стало 12 очков, 15-е место в турнирной таблице и выход в 1/16 финала Лиги Европы. «Айнтрахт» с 16 баллами стал пятым и пробился в 1/8 финала турнира.

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В параллельной игре «Брага» в родных стенах одолела «Лацио» со счетом 1:0.

Рикарду Орта на шестой минуте смог поразить ворота соперника и принес победу своему коллективу.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Брага — Лацио 1:0 Гол: 1:0 Рикарду Орта (6') Брага: Лукаш Горничек, Виктор Гомес (Жоау Феррейра, 89'), Паулу Оливейра, Сику Ньякате (Брайт Арри-Мби, 27'), Рубен Фернандеш (Габри Мартинес, 79'), Жан-Батист Горби, Жоау Моутинью, Исмаэль Гарби, Рикарду Орта, Амин Эль-Уаззани, Francisco Edgar Chissumba Rodrigues Лацио: Христос Мандас, Марио Хила (Булайе Диа, 71'), Лука Пеллегрини (Matteo Zazza, 88'), Алессио Романьоли, Самуэль Жиго, Валентин Кастеллано (Mahamadou Balde, 88'), Фисайо Деле-Баширу, Адам Марушич, Тейянни Нослин, Педро Родригес, Лум Чауна (Густав Исаксен, 66') Предупреждение: Марио Хила (69')

Несмотря на поражение, «Лацио» с 19 баллами остался первым и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. У «Браги» стало 10 очков и 25-е место. Команда за бортом плей-офф.