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    «Динамо» Загреб — «Милан»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В матче 8-го тура Лиги чемпионов УЕФА загребское «Динамо» примет «Милан» на поле стадиона «Максимир». Начало в 23:00 мск.

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    «Динамо» нужно только победа, чтобы рассчитывать хоть на какие-то шансы заскочить в последний вагон, который ведет в плей-офф. Хорваты находятся на 26-й строчке и отстают от 24-й позиции на 2 пункта. Они много потеряли в последних турах, уступив «Арсеналу» и дортмундской «Боруссии».

    «Милан» выиграл 5 матчей подряд и набрал 15 очков. С 15 баллами «россонери» занимают 6-е место и их устроит ничья, чтобы остаться в первой восьмерке. Гости в прошлом туре минимально выиграли у «Жироны» (1:0), благодаря чему сделали серьезный шаг на пути к 1/8 финала.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы и коэффициенты экспертов на игру:

    • Аналитики LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30 и 2.10.

    • Букмекеры предлагают следующие коэффициенты: 5.70 на «Динамо», 4.75 на ничью, 1.55 на «Милан».

    • Искусственный интеллект ставит на победу «Милана» с результатом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Динамо» Загреб — «Милан» смотрите на LiveCup.Run.

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