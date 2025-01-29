«Динамо» нужно только победа, чтобы рассчитывать хоть на какие-то шансы заскочить в последний вагон, который ведет в плей-офф. Хорваты находятся на 26-й строчке и отстают от 24-й позиции на 2 пункта. Они много потеряли в последних турах, уступив «Арсеналу» и дортмундской «Боруссии».
«Милан» выиграл 5 матчей подряд и набрал 15 очков. С 15 баллами «россонери» занимают 6-е место и их устроит ничья, чтобы остаться в первой восьмерке. Гости в прошлом туре минимально выиграли у «Жироны» (1:0), благодаря чему сделали серьезный шаг на пути к 1/8 финала.
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Прогнозы и ставки
Прогнозы и коэффициенты экспертов на игру:
- Аналитики LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30 и 2.10.
- Букмекеры предлагают следующие коэффициенты: 5.70 на «Динамо», 4.75 на ничью, 1.55 на «Милан».
- Искусственный интеллект ставит на победу «Милана» с результатом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Динамо» Загреб — «Милан» смотрите на LiveCup.Run.
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