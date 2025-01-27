ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антон ЗиньковскийТрансферный дайджест. 21 — 27 января
    Все новости спорта

    Ташуев: Для «Ахмата» важен результат в каждом матче

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ахмат
    Наставник «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о товарищеских матчах команды. Грозненский клуб смог одержать две победы.

    Сергей Ташуев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Ташуев

    Ранее «Ахмат» на сборах взял верх над сербскими клубами «Войводина» (1:0) и «Нови-Пазар» (5:3).

    «Контрольные матчи у нас были с хорошими командами — с шестым и 11-м клубами чемпионата Сербии, "Войводиной" и "Нови-Пазаром". Это крепкие команды. Мы играли составами смешанными, особенно во втором контрольном матче. Но игра была целостная сама по себе.

    Понравилось то, что футболисты из состава "Б" и состава "А" были целостными на хорошем уровне взаимодействия. В игре с "Войводиной" было ноль моментов у наших ворот и за пять минут до конца матча мы забили. Молодые ребята хорошо проявили себя, в частности, Магомед Якуев прибавляет — стал более профессионален, лучше понимать эпизоды игры в обороне и в атаке, ворвался и заработал забитый пенальти. Мы стараемся каждый матч выигрывать, чтобы у нас выработалась психология победителя. Понимаем, что в чемпионате у нас впереди 12 финалов. К сожалению, сегодня наш клуб незаслуженно оказался в такой ситуации, несмотря на то что мы лучшие в лиге по голевым моментам.

    Сегодня нам нужно нарабатывать именно результат. В каждом матче для нас важен результат. Нужно выигрывать, как бы тяжело ни было играть при нагрузках. По крайней мере, пока все складывается позитивно. Ждем футболистов с хорошим настроением на втором сборе, чтобы продолжить подготовку ко второй части сезона», — приводит слова Ташуева пресс-служба клуба.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зеленое дерби» пройдет скромно в контексте результативности
  • «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Кто окажется победителем в московском дерби?
  • «Спартак» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Обе команды порадуют голами
  • «Алавес» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус €300 за пополнение счёта
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.24
  • Экспресс дня 27 января 2025 года
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Алавес — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Бернли — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Грабер — Потапова
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Баррер — Кепфер
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Вавринка — Казо
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры