Канчельскис — о Черчесове: Нет результата — и все. Какие еще вопросы?

Главный тренер брянскоговысказался об уходеиз сборной Казахстана.

«Нет результата — и все. Какие еще вопросы? Это тренерская доля такая. Как бы мы не хотели, но здесь нет результата. Был ли приход ошибкой? Я бы не сказал, что это ошибка. Бывают такие ситуации, когда с одной командой работаешь хорошо, а с другой — нет. Поэтому я бы не сказал, что это ошибка, просто не повезло.

Куда пригласят — туда и поедет, дай бог ему здоровья и удачи. Наверное, в данной ситуации надо сделать паузу, поразмыслить, что случилось, а потом дальше двигаться», — приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Под руководством Черчесова сборная Казахстана провела шесть матчей, в которых потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью, не забив ни одного мяча и пропустив 15.

Ранее сообщалось, что Черчесов будет готовить команду к отбору на чемпионат мира 2026 года.