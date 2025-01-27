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    Антон ЗиньковскийТрансферный дайджест. 21 — 27 января
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    Канчельскис — о Черчесове: Нет результата — и все. Какие еще вопросы?

    Футбол Футбол России Сборная Казахстана
    Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис высказался об уходе Станислава Черчесова из сборной Казахстана.

    Андрей Канчельскис
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    Андрей Канчельскис

    «Нет результата — и все. Какие еще вопросы? Это тренерская доля такая. Как бы мы не хотели, но здесь нет результата. Был ли приход ошибкой? Я бы не сказал, что это ошибка. Бывают такие ситуации, когда с одной командой работаешь хорошо, а с другой — нет. Поэтому я бы не сказал, что это ошибка, просто не повезло.

    Куда пригласят — туда и поедет, дай бог ему здоровья и удачи. Наверное, в данной ситуации надо сделать паузу, поразмыслить, что случилось, а потом дальше двигаться», — приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

    Под руководством Черчесова сборная Казахстана провела шесть матчей, в которых потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью, не забив ни одного мяча и пропустив 15.

    Ранее сообщалось, что Черчесов будет готовить команду к отбору на чемпионат мира 2026 года.

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