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    Гвардиола: Хусанов не должен был играть против «Челси»

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    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что ему пришлось вынужденно выпустил защитника Абдукодира Хусанова на поле в матче 23‑го тура АПЛ с «Челси».

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    Игра прошла 25 января в Манчестере. «Горожане» победили со счетом 3:1.

    «Мы продолжаем решать проблемы. Хусанов не должен был играть, ему нужно время. Это нелегко. Играть с "Челси" в премьер‑лиге, приехав из другой страны, почти не общаясь с товарищами по команде. Никаких совместных тренировок, чтобы понять, какую игру мы хотим видеть.

    Тяжело начинать так. Представьте, что вы живете жизнью Хусанова, и такое происходит», — цитирует специалиста сайт «Сити».

    Хусанов до перехода в «Манчестер Сити» выступал за французский «Ланс».

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