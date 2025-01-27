Гвардиола: Хусанов не должен был играть против «Челси»

Наставник «Манчестер Сити»отметил, что ему пришлось вынужденно выпустил защитникана поле в матче 23‑го тура АПЛ с «Челси».

Игра прошла 25 января в Манчестере. «Горожане» победили со счетом 3:1.

«Мы продолжаем решать проблемы. Хусанов не должен был играть, ему нужно время. Это нелегко. Играть с "Челси" в премьер‑лиге, приехав из другой страны, почти не общаясь с товарищами по команде. Никаких совместных тренировок, чтобы понять, какую игру мы хотим видеть.

Тяжело начинать так. Представьте, что вы живете жизнью Хусанова, и такое происходит», — цитирует специалиста сайт «Сити».

Хусанов до перехода в «Манчестер Сити» выступал за французский «Ланс».