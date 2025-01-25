ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Хохлов«Не считаю, что работа с молодежью — шаг назад». Дмитрий Хохлов — о молодежном футболе в России и своей яркой карьере
  • 22:24
    • «Манчестер Сити» одержал уверенную победу над «Челси»
  • 21:56
    • «Наполи» одержал волевую победу над «Ювентусом»
  • 20:55
    • Гол Головина принес победу «Монако» над «Ренном»
  • 20:13
    • «Атлетико» не смог обыграть «Вильярреал»
    Все новости спорта

    Артета: То, что парни сделали в очередной раз, поражает

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Арсенал Вулверхэмптон
    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о матче против «Вулверхэмптона» (1:0).

    Микель Артета
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Микель Артета

    «То, что парни сделали в очередной раз, поражает. Учитывая ситуацию, в которой мы оказались, ключевыми факторами стали характер, воля команды, храбрость, умный подход к игре. Это было нечто выдающееся.

    Насчет красной карточки все настолько очевидно, что я оставлю эту тему вам. Я просто в бешенстве, но оставляю эту тему вам. Потому что все очевидно. Не думаю, что мои слова помогут.

    Клубу решать, как будет лучше поступить. Но все так очевидно, что нам, возможно, даже не придется ничего предпринимать для отмены решения судьи Майкла Оливера», — цитирует Артету BBC.

    Победа позволила «Арсеналу» набрать 47 очков и закрепиться на второй позиции. У «Вулверхэмптона» 16 очков и 17-е место.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Усман Нурмагомедов деклассирует дерзкого ирландца?
  • Нурмагомедов — Хьюз. Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • «Реал» попытается укрепиться на вершине Примеры
  • «Вальядолид» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Реймс» устоит в дебюте
  • «ПСЖ» — «Реймс». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус €300 за пополнение счёта
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.83
  • Экспресс дня 26 января 2025 года
  • Завтра в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Хьюз
  • Бои
  • Завтра в 01:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вальядолид — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  2.30
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Лечче — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лацио — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры