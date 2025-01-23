В 7-м туре Лиги Европы УЕФАбудет играть в гостях у. Встреча начнется в 20:45 по мск.

У «Хоффе» перед этой игрой в турнире не было побед на протяжении четырех выступлений. Немецкий клуб в прошлый раз сыграл вничью 0:0 с ФКСБ. Это было дома. Ранее на выезде поражение 0:3 команде нанесла «Брага». Оно стало вторым в розыгрыше для «бело-синих».

«Тоттенхэм» на текущий момент является 9-й командой таблицы с 11 очками и у подопечных Постекоглу есть шанс оказаться в восьмерке лучших. Однако «шпоры» в последнее время сильно сдали. Отчасти проблем доставляют кадровые вопросы, так как лондонцы имеют обширный лазарет. «Тоттенхэм» также не выигрывал в последних турах. После поражения от «Галатасарая» 2:3, гости сыграли вничью 2:2 с «Ромой» и 1:1 с «Рейнджерс».

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Прогнозы и ставки

Прогнозы, ставки и коэффициенты аналитиков на матч:

Эксперты LiveSport.Ru сделали предсказание, смогут ли «шпоры» набрать три очка. Об этом можно узнать в прогнозе с коэффициентом 2.20.

сделали предсказание, смогут ли «шпоры» набрать три очка. Об этом можно узнать в прогнозе с коэффициентом 2.20. Букмекеры дают такие коэффициенты: 3.05 на победу «Хоффенхайма», 3.70 на ничью, 2.27 на победу «Тоттенхэма».

Искусственный интеллект полагает, что «Хоффе» выиграет со счетом 1:0.

Трансляция матча

Смотрите прямую трансляцию матча «Хоффенхайм» — «Тоттенхэм» на сайте LiveCup.Run.

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