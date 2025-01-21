«Ювентус» подтвердил покупку Коло-Муани

Технический директор «Ювентуса»объяснил, чем связана задержка трансфера нападающегоиз французского «ПСЖ».

«Мы договорились об аренде футболиста "ПСЖ", однако сделку пришлось заморозить, поскольку французский клуб превысил лимит исходящих аренд. Впрочем, трансфер все же состоится. Сделка по переходу Коло-Муани будет закрыта завтра», — сказал Джунтоли известному журналисту Николе Скире.

26-летний французский форвард сейчас оценивается на Transfermarkt в 30 млн евро. За «ПСЖ» он выступает с сентября 2023 года. В этом сезоне в Лиге 1 сыграл 10 матчей и забил 2 мяча.