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    «Ювентус» подтвердил покупку Коло-Муани

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    Технический директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли объяснил, чем связана задержка трансфера нападающего Рандаля Коло Муани из французского «ПСЖ».

    Рандаль Коло Муани
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    Рандаль Коло Муани

    «Мы договорились об аренде футболиста "ПСЖ", однако сделку пришлось заморозить, поскольку французский клуб превысил лимит исходящих аренд. Впрочем, трансфер все же состоится. Сделка по переходу Коло-Муани будет закрыта завтра», — сказал Джунтоли известному журналисту Николе Скире.

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    • 26-летний французский форвард сейчас оценивается на Transfermarkt в 30 млн евро. За «ПСЖ» он выступает с сентября 2023 года. В этом сезоне в Лиге 1 сыграл 10 матчей и забил 2 мяча.

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