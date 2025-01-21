«Ювентус» подтвердил покупку Коло-Муани

Рандаль Коло Муани Фото: globallookpress.com
«Мы договорились об аренде футболиста "ПСЖ", однако сделку пришлось заморозить, поскольку французский клуб превысил лимит исходящих аренд. Впрочем, трансфер все же состоится. Сделка по переходу Коло-Муани будет закрыта завтра», — сказал Джунтоли известному журналисту Николе Скире.
26-летний французский форвард сейчас оценивается на Transfermarkt в 30 млн евро. За «ПСЖ» он выступает с сентября 2023 года. В этом сезоне в Лиге 1 сыграл 10 матчей и забил 2 мяча.