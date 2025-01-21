В матче 7-го тура Лиги чемпионовпримет у себя. Матч состоится 21 января на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» в 20:45 мск.

Если для «Штурма» ситуация уже практически понятна, то «Аталанта» все еще ведет борьбу. Речь идет о попадании напрямую в 1/8 финала или в раунд плей-офф. «Бергамаски» имеют 11 очков и от первой восьмерки их отделяют 2 балла.

«Аталанта» проиграла в прошлом туре 2:3 «Реалу», но это было первое поражение команды Гасперини в нынешнем розыгрыше. Матч со «Штурмом» является хорошей возможностью прервать 5-матчевую безвыигрышную серию, с которой она подходит к этой встрече.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Штурм» проиграл 5 матчей из 6 сыгранных в турнире. В прошлом туре он уступил 2:3 «Лиллю». Это была последняя игра гостей перед паузой.

Прогнозы и ставки

В 2023 году «Аталанта» играла со «Штурмом» в Лиге Европы. В двух матчах хозяева добыли ничью 2:2 и победили 1:0.

1.21 и 14.0 — букмекеры заслужено считают «Аталанту» фаворитом поединка.

Аналитики LiveSport.Ru сделали прогноз на результативность матча.

сделали прогноз на результативность матча. По прогнозу ИИ «Аталанта» одержит победу со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Аталанта» — «Штурм» смотрите на LiveCup.Run.

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