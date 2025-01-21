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    Поднимется ли «Аталанта» в топ-8 Лиги чемпионов?

    Аталанта — Штурм: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Штурм»
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    Адемола Лукман
    21 января в седьмом туре основного этапа Лиги чемпионов «Аталанта» на своем поле сыграет против «Штурма» Грац. Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Аталанта» — «Штурм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 21 Января 2025 года

    Аталанта

  • Бергамо
    •  Аталанта 20:45 Штурм

    Штурм

  • Грац
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    «Аталанта»

    Турнирное положение: «Аталанта» после шести туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 13-е место в зоне плей-офф за выход в 1/8 финала.

    Команда набрала 13 баллов и лишь на два очка отстает от зоны прямого выхода в 1/8 финала турнира, которая ограничивается первыми восьми позициями.

    Аталанта — Штурм: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках итальянского первенства «Аталанта» на своем поле потерпела поражение от «Наполи» (2:3).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 21-го поединка находится на третьей позиции с отставанием в семь пунктов от лидера «Наполи» и один балл от второго в таблице «Интера».

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированы — Куадрадо, Скамакка, Коссуну, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Аталанта» ни разу не выиграла при трех ничьих и двух поражениях.

    Такие результаты вроде бы не сулят хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, с учетом явного преимущества в классе, а также фактора своего поля, они все равно высоки.

    Адемола Лукман и Шарль де Кетеларе — лучшие бомбардиры команды в Лиге чемпионов с тремя голами.

    «Штурм» Грац

    Турнирное положение: «Штурм» Грац после шести туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 29-е место вне зоны плей-офф за выход в 1/8 финала.

    Команда набрала лишь три балла и лишь на пять очков отстает от зоны стыковых матчей турнира, которая ограничивается девятой и 24-й позициями.

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    • Последние матчи: в своем прошлом поединке, который был товарищеским, «Штурм» Грац на нейтральном поле проиграл хорватской «Риеке» (0:2).

    В чемпионате Австрии коллектив по итогам 16-ти поединков находится на первой позиции, только на три пункта опережая своего ближайшего преследователя «Аустрию».

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти предыдущих матчах, только один из которых был официальным, «Штурм» Грац три раза проиграл при одной победе и одной ничьей.

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    Такие результаты сулят гостям мизерные шансы даже на ничью, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, который к тому же сыграет на своем поле.

    Мика Биерет, который в этом месяце перешел в «Монако» — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Аталанта» не выиграла

    • в пяти из семи последних матчей «Аталанты» забивали обе команды

    • в трех последних матчах «Штурма» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.20. Ничья — в 6.90, победа «Штурма» — в 14.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.45 и 2.80.

    Прогноз: Хозяева не выиграли пять последних матчей, поэтому наверняка постараются выместить злость на явно более слабом сопернике. При этом фактор своего поля еще сильнее должен им в этом помочь.

    Между тем, гости в своем первом официальном поединке 2025 года наверняка будут стремиться дать бой фавориту.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, и будет забито больше 3,5 голов, ведь они явно сильнее соперника.

    Ставка: «Аталанта» выиграет и тотал больше 3,5 голов за 2.35

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