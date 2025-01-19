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    Компани: Я доволен результатом. Начало года у нас было позитивным

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    Главный тренер «Баварии» Венсан Комани высказался о матче против «Вольфсбурга» (3:2).

    Венсан Компани
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    Венсан Компани

    «У меня было предчувствие перед игрой, что она будет трудной. "Вольфсбург" сильно развился под руководством Ральфа с нашей первой игры. Они могут быть опасны в разных фазах игры. Я доволен результатом. Начало года у нас было позитивным.

    Горетцка? История Леона хороша для команды, потому что, вероятно, есть и другие игроки, которые находятся в сложной ситуации. Леон всегда много и профессионально работал на тренировках и показывал, что он голоден. Тот факт, что он сейчас играет и выступает, — хорошая история для команды и для молодых игроков. Леон отреагировал ногами, а не словами», — приводит слова Компани клубная пресс-служба.

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    «Бавария» набрала 45 очков и идет на первом месте в турнирной таблице, «Вольфсбург» (27) — седьмой.

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