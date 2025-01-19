Компани: Я доволен результатом. Начало года у нас было позитивным

Главный тренервысказался о матче против(3:2).

«У меня было предчувствие перед игрой, что она будет трудной. "Вольфсбург" сильно развился под руководством Ральфа с нашей первой игры. Они могут быть опасны в разных фазах игры. Я доволен результатом. Начало года у нас было позитивным.

Горетцка? История Леона хороша для команды, потому что, вероятно, есть и другие игроки, которые находятся в сложной ситуации. Леон всегда много и профессионально работал на тренировках и показывал, что он голоден. Тот факт, что он сейчас играет и выступает, — хорошая история для команды и для молодых игроков. Леон отреагировал ногами, а не словами», — приводит слова Компани клубная пресс-служба.

Календарь и таблица Бундеслиги

«Бавария» набрала 45 очков и идет на первом месте в турнирной таблице, «Вольфсбург» (27) — седьмой.