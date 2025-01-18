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    АПЛ. «Брентфорд» примет «Ливерпуль», «Арсенал» встретится с «Астон Виллой», «Ипсвич» — «Ман Сити»

    Обзор матчей 22-го тура английской Премьер-лиги

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    Матчи 22-го тура английской Премьер-лиги пройдут с 18 по 20 января

    «Ньюкасл» — «Борнмут» 1:4

    «Борнмут» одержал победу над «Ньюкаслом» (3:1) в матче 22-го тура английской Премьер-лиги.

    В составе гостей хет-трик оформил Джастин Клюйверт, который забил свои голы на 6-й, 44-й и 90+2-й минутах встречи. Еще один гол забил Милош Керкез на 90+6-й минуте.

    У «Ньюкасла» единственный гол забил Бруно Гимарайнс на 25-й минуте.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ньюкасл — Борнмут 1:4
    Голы: 0:1 Джастин Клюйверт (6'), 1:1 Бруно Гимарайнс (25'), 1:2 Джастин Клюйверт (44'), 1:3 Джастин Клюйверт (90 + 2'), 1:4 Милош Керкез (90 + 6') Ньюкасл: Мартин Дубравка, Тино Ливраменто, Свен Ботман (Фабиан Шер, 46'), Дэниел Бёрн, Льюис Холл (Киран Триппьер, 66'), Бруно Гимарайнс (Уильям Осула, 90'), Сандро Тонали, Джейкоб Мёрфи (Джозеф Уиллок, 66'), Жоэлинтон, Александер Исак, Энтони Гордон Борнмут: Кепа Аррисабалага, Милош Керкез, Илья Забарный, Данго Уаттара (Remy Rees-Dottin, 90'), Дэвид Брукс (Дэниэл Джеббисон, 82'), Тайлер Адамс, Райан Кристи, Льюис Кук, Энтойн Семеньо, Джастин Клюйверт (Ben Winterburn, 90'), Дин Хейзен Предупреждения: Жоэлинтон (45 + 5'), Тайлер Адамс (45 + 5'), Джастин Клюйверт (45 + 6'), Райан Кристи (70'), Данго Уаттара (77'), Дэниэл Джеббисон (90 + 3'), Милош Керкез (90 + 7')

    После этого «Борнмут» занимает 6-е место в таблице с 37-ю очками в активе. «Ньюкасл» — на 4-й позиции с 38-ю баллами.

    «Вест Хэм» — «Кристал Пэлас»

    18 января, суббота, 18:00 мск

    «Брентфорд» — «Ливерпуль»

    18 января, суббота, 18:00 мск

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    «Лестер» — «Фулхэм»

    18 января, суббота, 18:00 мск

    «Арсенал» — «Астон Вилла»

    18 января, суббота, 20:30 мск

    «Ноттингем Форест» — «Саутгемптон»

    19 января, воскресенье, 17:00 мск

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    «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»

    19 января, воскресенье, 17:00 мск

    «Ипсвич Таун» — «Манчестер Сити»

    19 января, воскресенье, 19:30 мск

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