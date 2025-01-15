Черчесов о результатах Казахстана: Статистика ужасающая, но я как был Черчесов, так и остался

высказался о своей работе на посту главного тренера сборной

«Я много где поездил. Казахстан — это же не Мюнхен. Я знал, куда шел. Я с удовольствием там работаю.

Сам оцениваю свою работу, и если брать статистически — это плохо, близко к безобразию.

Другое дело, какая работа прошла внутри команды с менталитетом игроков. Вы этого не видите.

Дай бог, чтобы в отборочных играх это сработало. Статистика да, ужасающая, но я как был Черчесов, так и остался», — сказал Черчесов в интервью каналу «Спартак Шоу».

Ранее Черчесов сделал важное заявление после встречи с новым руководителем казахстанского футбола.

Сборная Казахстана в шести матчах под руководством Черчесова один раз сыграла вничью и потерпела пять поражений, при этом ни разу не забив и пропустив 15 мячей.