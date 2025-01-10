«Осер» не может выиграть на протяжении пяти поединков. В последних двух матчах хозяева потерпели поражение, уступив 0:1 «Дюнкерку» в Кубке Франции и проиграл «Страсбуру» 1:3 Лиге 1. В таблице чемпионата Франции «Осер» располагается на 9-й позиции с 21 пунктом.
«Лилль» после 16 туров занимает 4-е место и чтобы удержаться в зоне Лиги чемпионов, «догам» нужно побеждать. В последних двух турах чемпионата гости выиграть не смогли. Они довольствовались ничьей с «Марселем» (1:1) и «Нантом» (1:1).
Прогнозы и ставки
В нынешнем сезоне команды еще не встречались. Последний раз они сыграли 22 апреля. Тогда была зафиксирована ничья 1:1.
- Букмекеры принимают ставки с такими коэффициентами: 5.00 на победу «Осера», 3.80 на ничью и 1.76 на победу «Лилля».
- Эксперты LiveSport.Ru предложили две ставки на эту встречу. Их можно посмотреть в прогнозе аналитиков.
- Искусственный интеллект считает, что команды не выявят сильнейшего и матч закончится вничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Осер» — «Лилль», стартовые составы команд, их статистику, а также коэффициенты букмекеров смотрите на LiveCup.Run.
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