В рамках поединка 1/32 финала Кубка Англии в Ливерпуле сыграют. Встреча состоится 9 января в 22:45 мск на стадионе «Гудисон Парк».

«Эвертон» проиграл два последних матча, уступив в АПЛ «Ноттингему» 0:2 и «Борнмуту» 0:1. Таким образом, безвыигрышная серия ливерпульцев продлилась до пяти игр. Чтобы оправдать хозяев, нужно посмотреть на их календарь. Кроме двух вышеперечисленных соперников за указанный период они также сыграли с «Челси», «Арсеналом» и «Ман Сити». С данными соперниками «Эвертон» сумел сыграть вничью.

У «Питерборо» немного другая ситуация. Команда проиграла 4 матча из 5. Напомним, что она выступает в Первой лиге Англии. В последнем поединке гости уступили 0:1 «Рексэму». «Юнайтед» также не справился со «Стокпортом», «Барнсли» и «Мансфилдом». Путевку в 1/32 финала Кубка Англии клуб добыл после победы над «Ноттс Каунти» со счетом 4:3.

В прошлом сезоне «Эвертон» вылетел из турнира в 1/16 финала. «Питерборо» остановился на этой стадии.

Прогнозы и ставки

Скорее всего, что «Эвертон» не будет иметь больших проблем с таким соперником. Букмекеры и аналитики ставят на хозяев.

Котировки на матч следующие: 1.22 и 14.0 на победу команд в основное время, 1.07 и 7.40 на проход в следующий раунд.

Аналитики сайта LiveSport.Ru пророчат «Эвертону» легкую победу. Подробнее о ставках в их прогнозе.

пророчат «Эвертону» легкую победу. Подробнее о ставках в их прогнозе. Удивил ИИ, который спрогнозировал победу «Питерборо» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Эвертон» — «Питерборо» можно посмотреть на сайте LiveCup.Run.

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