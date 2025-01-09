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    «Эвертон» — «Питерборо»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В рамках поединка 1/32 финала Кубка Англии в Ливерпуле сыграют «Эвертон» и «Питерборо». Встреча состоится 9 января в 22:45 мск на стадионе «Гудисон Парк».

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    «Эвертон» проиграл два последних матча, уступив в АПЛ «Ноттингему» 0:2 и «Борнмуту» 0:1. Таким образом, безвыигрышная серия ливерпульцев продлилась до пяти игр. Чтобы оправдать хозяев, нужно посмотреть на их календарь. Кроме двух вышеперечисленных соперников за указанный период они также сыграли с «Челси», «Арсеналом» и «Ман Сити». С данными соперниками «Эвертон» сумел сыграть вничью.

    У «Питерборо» немного другая ситуация. Команда проиграла 4 матча из 5. Напомним, что она выступает в Первой лиге Англии. В последнем поединке гости уступили 0:1 «Рексэму». «Юнайтед» также не справился со «Стокпортом», «Барнсли» и «Мансфилдом». Путевку в 1/32 финала Кубка Англии клуб добыл после победы над «Ноттс Каунти» со счетом 4:3.

    В прошлом сезоне «Эвертон» вылетел из турнира в 1/16 финала. «Питерборо» остановился на этой стадии.

    Прогнозы и ставки

    Скорее всего, что «Эвертон» не будет иметь больших проблем с таким соперником. Букмекеры и аналитики ставят на хозяев.

    • Котировки на матч следующие: 1.22 и 14.0 на победу команд в основное время, 1.07 и 7.40 на проход в следующий раунд.

    • Аналитики сайта LiveSport.Ru пророчат «Эвертону» легкую победу. Подробнее о ставках в их прогнозе.

    • Удивил ИИ, который спрогнозировал победу «Питерборо» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Эвертон» — «Питерборо» можно посмотреть на сайте LiveCup.Run.

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