9 января в 1/32 финала Кубка Англии ливерпульский «Эвертон» на своем поле примет «Питерборо Юнайтед». Начало встречи — в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Эвертон» — «Питерборо Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эвертон»

Турнирное положение: Ливерпульский клуб выступает в элитном дивизионе и на данный момент идет там на 16 строке с 17 очками, опережая на пункт зону вылета.

«Эвертон» выиграл всего три поединка из 19 проведенных, а также по восемь раз играл вничью и уступал, разница мячей составляет 15:25.

Последние матчи: На прошедших выходных «ириски» в рамках чемпионата Англии потерпели гостевое фиаско со счетом 0:1 от «Бормута». Туром ранее они уступили на своей территории «Ноттингему» со счетом 0:2, прервав тем самым 4-матчевую серию без проигрышей, в которой было три ничьи.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Эвертон» к данному поединку подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией, в которой сперва расписал три мировых исхода подряд, а затем потерпел два сухих фиаско. Выиграть же ливерпульцы смогли всего один раз за 11 предыдущих встреч, все которые пришлись на чемпионат страны. Также в этом отрезке они потерпели четыре проигрыша и шесть игр свели вничью. И отметим, что в этом розыгрыше Кубка страны «Эвертон» стартует только в данного этапа.

«Питерборо Юнайтед»

Турнирное положение: «Питерборо Юнайтед» — это представитель третьего по значимости дивизиона Англии, где он сейчас идет в нижней части таблицы, опережая на пять пунктов зону вылета.

Кембриджширцы в чемпионате выиграли семь игр из 24 проведенных, четыре матча свели вничью и 13 раз проиграли, разница мячей составляет 41:46.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: «Пафосные» в преддверии данного поединка потерпели гостевое фиаско от «Рэксхема» со счетом 0:1 в своем дивизионе. И тем самым они продлили свою серию без побед до пяти поединков, проиграв четыре раза за это время.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: К предстоящему поединку «Питерборо Юнайтед» подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией, где раз сыграл вничью и потерпел четыре проигрыша, причем в двух случаях с разницей в два и более мячей. Победить же коллектив смог только дважды за девять предыдущих встреч во всех турнирах при одной мировой и аж шести фиаско.

Статистика для ставок

У «Эвертона» сейчас 5-матчевая серия без побед, в которой было два фиаско и три ничьи

«Питерборо Юнайтед» проиграл четыре из пяти предыдущих игр при одной мировой

В 2006 году «Эвертон» обыграл предстоящего противника на его поле в Кубке лиги- 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Эвертона» — 1.30, победа «Питерборо Юнайтед» — 9.20, ничья — 5.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.45 соответственно.

Прогноз: Представитель элиты на своем поле не должен испытать проблем с командой из третьего дивизиона, обыграв ее уверенно и пробив фору в -1,5 гола.

Рекомендуемая ставка: победа «Эвертона» с форой (-1,5) за 1.78.

Прогноз: И также ждем от данного противостояния результативного исхода и предлагаем поставить еще на тотал больше 3.

Ставка: ТБ 3,0 за 1.82.