Семин: Победа в Суперкубке — достижение для Сафонова

Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива»высказался о голкипере

Парижская команда выиграла Суперкубок Франции, победив в финале «Монако» со счетом 1:0. Матвей Сафонов провел этот поединок на скамейке запасных.

«Во-первых, это большое достижение для Матвея, потому что он в команде иной раз играет, иной раз не играет. Конкуренция в таких командах, как "ПСЖ", очень большая. Постоянно ни один футболист не играет. Поэтому это точно его достижение. Я считаю, что и для всех россиян, кто болеет за него лично, это определённая радость», — приводит слова Семина «Советский спорт».

Встреча состоялась 5 января в Дохе. Решающий мяч был забит на 92-й минуте. Его автором стал Усман Дембеле.