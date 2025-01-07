«Арсенал» зимой хочет подписать Нико Уильямса

Нико Уильямс Фото: globallookpress.com
По данным издания The Athletic, главный тренер канониров Микель Артета настаивает на подписании вингера «Атлетика» Нико Уильямса.
За чемпиона Европы 2024 года «Арсенал» готов отдать € 60 млн, но пока сам футболист не желает менять клуб и хочет доиграть в Примере до конца сезона.
В этом сезоне Нико Уильямс провел за басков 24 матча во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 5 асссистов. Его контракт действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в € 70 млн.