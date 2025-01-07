«Арсенал» зимой хочет подписать Нико Уильямса

Лондонскийготов в зимнее трансферное окно совершить крупный трансфер.

По данным издания The Athletic, главный тренер канониров Микель Артета настаивает на подписании вингера «Атлетика» Нико Уильямса.

За чемпиона Европы 2024 года «Арсенал» готов отдать € 60 млн, но пока сам футболист не желает менять клуб и хочет доиграть в Примере до конца сезона.

В этом сезоне Нико Уильямс провел за басков 24 матча во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 5 асссистов. Его контракт действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в € 70 млн.