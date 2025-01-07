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    «Арсенал» зимой хочет подписать Нико Уильямса

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    Лондонский «Арсенал» готов в зимнее трансферное окно совершить крупный трансфер.

    Нико Уильямс
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    Нико Уильямс

    По данным издания The Athletic, главный тренер канониров Микель Артета настаивает на подписании вингера «Атлетика» Нико Уильямса.

    За чемпиона Европы 2024 года «Арсенал» готов отдать € 60 млн, но пока сам футболист не желает менять клуб и хочет доиграть в Примере до конца сезона.

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    • В этом сезоне Нико Уильямс провел за басков 24 матча во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 5 асссистов. Его контракт действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в € 70 млн.

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