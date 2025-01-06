Луис Энрике: Завоевание трофея — всегда источник радости

Наставник «ПСЖ»прокомментировал победу в Суперкубке Франции над «Монако» (1:0).

«Это очень позитивное чувство. Завоевание трофея — всегда источник радости. Начинать 2025 год таким образом, на почти полном стадионе, когда множество людей болеют за Париж, а парижские болельщики находятся на стадионе, — такое начало года придает нам сил и уверенности, поэтому мы должны воспользоваться этим и подумать о будущем.

У нас было несколько очень хороших моментов в матче, в итоге гол отдал должное команде, которая никогда не прекращает бороться, которая никогда не прекращает атаковать и никогда не прекращает защищаться. Я думаю, что это очень позитивный момент, и нам нужно продолжать развивать его», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

Встреча состоялась 5 января в Дохе. Решающий мяч был забит на 92-й минуте. Его автором стал Усман Дембеле.