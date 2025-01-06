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    Луис Энрике: Завоевание трофея — всегда источник радости

    Футбол Суперкубок Франции Футбол Франции ПСЖ Монако
    Наставник «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу в Суперкубке Франции над «Монако» (1:0).

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Это очень позитивное чувство. Завоевание трофея — всегда источник радости. Начинать 2025 год таким образом, на почти полном стадионе, когда множество людей болеют за Париж, а парижские болельщики находятся на стадионе, — такое начало года придает нам сил и уверенности, поэтому мы должны воспользоваться этим и подумать о будущем.

    У нас было несколько очень хороших моментов в матче, в итоге гол отдал должное команде, которая никогда не прекращает бороться, которая никогда не прекращает атаковать и никогда не прекращает защищаться. Я думаю, что это очень позитивный момент, и нам нужно продолжать развивать его», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

    Встреча состоялась 5 января в Дохе. Решающий мяч был забит на 92-й минуте. Его автором стал Усман Дембеле.

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