Федотов: В последнее время было не до мыслей о работе

Владимир Федотов Фото: globallookpress.com
Федотов покинул ЦСКА вскоре после завершения прошлого сезона.
«В последнее время было не до мыслей о работе. Происшествия в семье, в том числе и трагические.
Но сейчас мы работаем, смотрим, занимаемся аналитикой. Не вижу смысла рассказывать о конкретных предложениях от команд: всё это любит тишину.
Очень много было непроверенной информации. Но мне, как и любому тренеру, хочется получить новый вызов и бороться за высокие места», — приводит слова Федотова «Чемпионат».