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    Федотов: В последнее время было не до мыслей о работе

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    Владимир Федотов рассказал, почему после увольнения из ЦСКА до сих пор находится без работы.

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    Федотов покинул ЦСКА вскоре после завершения прошлого сезона.

    «В последнее время было не до мыслей о работе. Происшествия в семье, в том числе и трагические.

    Но сейчас мы работаем, смотрим, занимаемся аналитикой. Не вижу смысла рассказывать о конкретных предложениях от команд: всё это любит тишину.

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    • Очень много было непроверенной информации. Но мне, как и любому тренеру, хочется получить новый вызов и бороться за высокие места», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

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