Федотов: В последнее время было не до мыслей о работе

рассказал, почему после увольнения из ЦСКА до сих пор находится без работы.

Федотов покинул ЦСКА вскоре после завершения прошлого сезона.

«В последнее время было не до мыслей о работе. Происшествия в семье, в том числе и трагические.

Но сейчас мы работаем, смотрим, занимаемся аналитикой. Не вижу смысла рассказывать о конкретных предложениях от команд: всё это любит тишину.

Очень много было непроверенной информации. Но мне, как и любому тренеру, хочется получить новый вызов и бороться за высокие места», — приводит слова Федотова «Чемпионат».