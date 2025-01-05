«Рома» находится прямо на «экваторе» турнирной таблицы Серии А. У «джалоросси» 20 очков и даже в случае победы подняться выше у них не получится. «Лацио» набрал 35 пунктов и с этим результатом «небесно-голубые» находятся на 4-й строчке.
«Рома» в прошлом туре сыграла вничью 1:1 с «Миланом». «Лацио» расписал мировую 1:1 с «Аталантой».
Прогнозы и ставки
Пять матчей подряд команды не забивают больше гола за игру. В прошлом дерби «Рома» одержала победу со счетом 1:0.
- Котировки букмекеров говорят в пользу «джалоросси» — 2.53 и 3.10 соответственно.
- Эксперты LiveSport.Ru считают, что матч будет равным. Они предложили прогноз с коэффициентом 1.90.
- Согласно прогнозу от ИИ, «Рома» выиграет поединок со счетом 2:1.
Трансляция матча
Смотрите прямую трансляцию матча «Рома» — «Лацио» смотрите на сайте LiveCup.Run.
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