Чанов пожелал Сафонову выиграть чемпионат Франции и ЛЧ

Бывший тренер вратарейвысказался о голкипере

Парижская команда выиграла Суперкубок Франции, победив в финале «Монако» со счетом 1:0. Матвей Сафонов провел этот поединок на скамейке запасных.

«Для всех здорово, что российский футбол продолжает жить, и несмотря на все санкции, за нашим футболом люди смотрят. ПСЖ — это высокий уровень, рад, что Матвей ушел туда, у него получается. Был какой‑то наезд на него после "Баварии", но пропущенный гол на 100% нельзя сваливать на Матвея. Вспомните, а сколько он выручал в том матче?

Мы, вратарское сообщество, рады, что Сафонов играет на таком высоком уровне. Наше вратарское искусство и мастерство не упало, мы — Виталий Кафанов, я, Михаил Бирюков — сохранили его и развили.

Пусть Матвей теперь выиграет чемпионат Франции и Лигу чемпионов», — сказал Чанов «Матч ТВ».