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    Чанов пожелал Сафонову выиграть чемпионат Франции и ЛЧ

    Футбол Суперкубок Франции Футбол Франции ПСЖ Монако
    Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о голкипере ПСЖ Матвее Сафонове.

    Матвей Сафонов — голкипер ПСЖ
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    Матвей Сафонов — голкипер ПСЖ

    Парижская команда выиграла Суперкубок Франции, победив в финале «Монако» со счетом 1:0. Матвей Сафонов провел этот поединок на скамейке запасных.

    «Для всех здорово, что российский футбол продолжает жить, и несмотря на все санкции, за нашим футболом люди смотрят. ПСЖ — это высокий уровень, рад, что Матвей ушел туда, у него получается. Был какой‑то наезд на него после "Баварии", но пропущенный гол на 100% нельзя сваливать на Матвея. Вспомните, а сколько он выручал в том матче?

    Мы, вратарское сообщество, рады, что Сафонов играет на таком высоком уровне. Наше вратарское искусство и мастерство не упало, мы — Виталий Кафанов, я, Михаил Бирюков — сохранили его и развили.

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    • Пусть Матвей теперь выиграет чемпионат Франции и Лигу чемпионов», — сказал Чанов «Матч ТВ».

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