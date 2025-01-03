В Саудовской Аравии продолжается проведение Суперкубка Италии. В рамках второго полуфинала сыграют. Команды встретятся 3 января в 22:00 по мск.

«Ювентус» сумел продлить свою беспроигрышную серию до 14 матчей. В прошлом месяце туринцы провели 7 поединков, 4 из которых закончились вничью. Последним результатом «бьянконери» стала ничья 2:2 с «Фиорентиной».

«Милан» тоже набрал беспроигрышную серию, однако показатель у «россонери» немного скромнее — 4 поединка. Перед этим поединком миланцы провели очную встречу с «Ромой» в Серии А, которая завершилась ничьей 1:1. Стоит отметить, что у «Милана» в последнее время есть проблемы с результативностью. За 3 поединка подопечные Фонсеки забили только 2 гола.

Прогнозы и ставки

«Юве» не проигрывает «Милану» три поединка подряд. Результаты этих трех встреч были низовыми — две нулевые ничьи и минимальная победа туринцев 1:0.

Именно поэтому букмекеры дают на ТМ 2.5 коэффициент 1.69. Коэффициенты на победу в основное время составляют 2.41 и 3.25. Ставки на проход одной и другой команды в финал составляют 1.75 и 2.10 соответственно.

Эксперты LiveSport.Ru делают ставку на низовой поединок. Они ожидают равной игры. О ставках на поединок можно узнать здесь.

делают ставку на низовой поединок. Они ожидают равной игры. О ставках на поединок можно узнать здесь. ИИ спрогнозировал нулевую ничью в основное время.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Милан», стартовые составы, предматчевую статистику и коэффициенты букмекеров смотрите на LiveCup.Run.

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