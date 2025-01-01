Матч 25-го тура английского Чемпионшипа междусостоится 1 января на стадионе «Элланд Роуд» и начнется в 18:00 по мск.

«Лидс» продолжает свою беспроигрышную серию от матча к матчу. Последние 3 поединка из этой белой полосы «павлины» выиграли, причем всухую. Хозяева обыграли «Оксфорд» 4:0, «Сток» 2:0 и «Дерби» 1:0. Стоит отметить, что в домашних стенах «Лидс» выиграл 9 матчей подряд. После серии побед «Юнайтед» набрал 51 очко и возглавил турнирную таблицу.

«Блэкберн» имеет 38 баллов, с которыми клуб занимает 5-е место. В Лидс «бродяги» едут после трех матчей без побед. В рамках этой серии гости проиграли «Миллуоллу» и «Халлу» 0:1, а также сыграли вничью 2:2 с «Сандерлендом».

Прогнозы и ставки

30 ноября «Блэкберн» на своем поле выиграл 1:0. Это была вторая победа подряд в очной серии для гостей. В трех последних поединках играла ставка ТМ 2.5, при этом забивала только одна команда.

Несмотря на неудачные выступления против «Блэкберна», «Лидс» является фаворитом предстоящего поединка. Букмекеры дают 1.34 на победу хозяев и 10.3 на успех гостей.

Эксперты LiveSport.Ru не ждут от матча много голов, но поддерживают мнение букмекеров касательно выбора фаворита встречи. Ставки на игру можно узнать здесь.

не ждут от матча много голов, но поддерживают мнение букмекеров касательно выбора фаворита встречи. Ставки на игру можно узнать здесь. По оценке ИИ, «Лидс» должен выиграть матч со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лидс» — «Блэкберн» смотрите на LiveCup.Run.

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