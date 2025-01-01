«Лидс» продолжает свою беспроигрышную серию от матча к матчу. Последние 3 поединка из этой белой полосы «павлины» выиграли, причем всухую. Хозяева обыграли «Оксфорд» 4:0, «Сток» 2:0 и «Дерби» 1:0. Стоит отметить, что в домашних стенах «Лидс» выиграл 9 матчей подряд. После серии побед «Юнайтед» набрал 51 очко и возглавил турнирную таблицу.
«Блэкберн» имеет 38 баллов, с которыми клуб занимает 5-е место. В Лидс «бродяги» едут после трех матчей без побед. В рамках этой серии гости проиграли «Миллуоллу» и «Халлу» 0:1, а также сыграли вничью 2:2 с «Сандерлендом».
Прогнозы и ставки
30 ноября «Блэкберн» на своем поле выиграл 1:0. Это была вторая победа подряд в очной серии для гостей. В трех последних поединках играла ставка ТМ 2.5, при этом забивала только одна команда.
- Несмотря на неудачные выступления против «Блэкберна», «Лидс» является фаворитом предстоящего поединка. Букмекеры дают 1.34 на победу хозяев и 10.3 на успех гостей.
- Эксперты LiveSport.Ru не ждут от матча много голов, но поддерживают мнение букмекеров касательно выбора фаворита встречи. Ставки на игру можно узнать здесь.
- По оценке ИИ, «Лидс» должен выиграть матч со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Лидс» — «Блэкберн» смотрите на LiveCup.Run.
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