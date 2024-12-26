Карвахаль: Гораздо сложнее выиграть «Золотой мяч», будучи правым защитником

Защитник «Реала» и сборной Испаниидал комментарий о борьбе за «Золотой мяч».

«Я предпочитаю уклоняться от ответа на этот вопрос. Понимаю, что вы меня спрашиваете, но предпочитаю уклоняться от ответа, поскольку считаю, что все, что я говорю, может быть неверно истолковано.

Могу только сказать вам, что, если я не ошибаюсь, я правый защитник, который занял лучшее место в номинации "Золотого мяча", и я горжусь этим, независимо от того, заслуживал ли я выиграть или нет. То, что со мной это произошло в 32 года, — повод для радости.

Сами понимаете, что на позиции правого защитника выиграть "Золотой мяч" гораздо сложнее», — цитирует Карвахаля Esquire.

Отметим, что Карвахаль голосовании стал четвертым, а выиграл Родри из «Манчестер Сити»