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    Карвахаль: Гораздо сложнее выиграть «Золотой мяч», будучи правым защитником

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    Защитник «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль дал комментарий о борьбе за «Золотой мяч».

    Даниэль Карвахаль
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    Даниэль Карвахаль

    «Я предпочитаю уклоняться от ответа на этот вопрос. Понимаю, что вы меня спрашиваете, но предпочитаю уклоняться от ответа, поскольку считаю, что все, что я говорю, может быть неверно истолковано.

    Могу только сказать вам, что, если я не ошибаюсь, я правый защитник, который занял лучшее место в номинации "Золотого мяча", и я горжусь этим, независимо от того, заслуживал ли я выиграть или нет. То, что со мной это произошло в 32 года, — повод для радости.

    Сами понимаете, что на позиции правого защитника выиграть "Золотой мяч" гораздо сложнее», — цитирует Карвахаля Esquire.

    Отметим, что Карвахаль голосовании стал четвертым, а выиграл Родри из «Манчестер Сити»

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