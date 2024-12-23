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    Слуцкий о работе в нынешней РПЛ: Это все равно что из восьмого класса не в девятый перейти, а в шестой

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    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий признался, что у него нет желания возвращаться в российскую Премьер-лигу.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Мы можем сколько угодно нахваливать наш чемпионат, но реальность такова, что сегодня нет еврокубков, сборная не играет. Ты получаешь легионеров совсем другого уровня по сравнению с тем, что было, к чему я привык. Нет такого оттока российских игроков за рубеж.

    Ты ради чего работаешь? Первое — добиться большого командного результата. Я понимаю, что "Зенит" — супергегемон, любому клубу сложно претендовать на что-то большое.

    Второе — развитие молодых талантливых игроков, которые бы потом уехали. Головин, например.

    Третье — крутой легионер, которого ты подготовил, и он уехал. Кварацхелия как самый яркий пример. Тоже нет, потому что легионеры другого уровня.

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    • Поэтому очень сложно было найти в себе мотивацию для такой работы. Ты изначально понимаешь, что будешь работать с людьми ниже уровнем, что ты должен ниже требовать.

    Это все равно что из восьмого класса не в девятый перейти, а в шестой. При том, что ты в восьмом классе был успешен. Мне это показалось не совсем интересным на данный момент», — сказал Слуцкий в интервью Нобелю Арустамяну.

    Интервью с Леонидом Слуцким
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