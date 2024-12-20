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    Яровинский: В «Ливерпуле» Слуцкого убьет груз ответственности

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    Олег Яровинский объяснил, почему известный российский тренер Леонид Слуцкий не готов возглавить «Ливерпуль».

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    Яровинский входит в тренерский штаб Слуцкого в китайском «Шанхай Шэньхуа».

    «Готов ли Слуцкий возглавить "Ливерпуль"? Ну нет. Его груз ответственности убьет. Уровень самолюбия и уровень… Как тебе сказать… Для тренера очень важен определенный комфорт. Хотя бы на начальном этапе.

    Когда ты приходишь в "Ливерпуль" после Клоппа, услышишь только одно: "Посмотрим мы, что ты, … [блин], за тренер".

    Очень болею за Слота. Но никто даже и близко не понимает давление, с которым столкнулся Арне. "Ливерпуль" — самая сложная работа в мире — как "Манчестер Сити" после Гвардиолы.

    После таких харизматичных достигаторов, с таким взглядом на вещи, очень тяжело», — приводит слова Яровинского Sport24.

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