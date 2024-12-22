В матче 1/32 финала Кубка Франциипримет у себя дома. Поединок состоится 22 декабря. Начало в 23:00 мск.

«Ланс» не проигрывает уже 3 матча подряд. Одолев «Реймс» и «Монпелье» в Лиге 1, клуб поднялся в таблице на 7-е место. Однако этой серии предшествовало поражение от «Марселя», что указывает на неготовность команды играть против топовых соперников Франции.

ПСЖ выдал пару хороших результатов на внутренней арене. Гости со счетом 3:1 обыграли «Лион» и с результатом 4:2 победили «Монако». Так что в чемпионате у «парижан» проблем нет. К этой игре они подошли без лишней головной боли. Да еще и в качестве текущего обладателя Кубка Франции.

Прогнозы и ставки

«Ланс» непростой соперник, но в последних четырех матчах «парижане» не имели с ним проблем.

Букмекеры считают, что ПСЖ продлит свою серию — 5.50 на «Ланс» и 1.60 на «парижан». На проход цифры составляют 3.20 и 1.30 соответственно.

На LiveSport.Ru считают, что ПСЖ возьмется за дело с первых минут. Подробнее о ставках в прогнозе редакции.

считают, что ПСЖ возьмется за дело с первых минут. Подробнее о ставках в прогнозе редакции. ИИ полагает, что ПСЖ одержит сухую победу со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ланс» — ПСЖ смотрите на LiveCup.Run. Там же вы найдете другие поединки раунда Кубка Франции.

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