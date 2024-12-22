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    «Эвертон» — «Челси»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    22 декабря в Ливерпуле «Эвертон» примет «Челси» в рамках поединка 17-го тура английской Премьер-лиги. Матч начнется в 17:00 по мск.

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    В прошлом туре «Эвертон» собрался с силами и сумел вырвать ничью на стадионе «Эмирейтс». «Ириски» сыграли от обороны и смогли сохранить свои ворота сухими, не дав «Арсеналу» забить ни одного мяча. Перед этим хозяева поиздевались над «Вулверхэмптоном» и разгромили его 4:0. После двух туров «Эвертон» смог слегка улучшить свое турнирное положение, набрав 15 очков. Это увеличило отрыв от зоны вылета на 3 пункта.

    «Челси» продолжает побеждать. «Аристократы» подошли к этой игре с серией из 8 побед подряд. В последних турах АПЛ лондонская команда обыграла «Тоттенхэм» 4:3 и «Брентфорд» 2:1. 19 декабря «синие» разгромили «Шемрок Роверс» 5:1 в матче Лиги конференций. У «Челси» лучшая форма в АПЛ за последние 5 туров. Сейчас коллектив Марески имеет 34 очка и занимает 2-е место. Отставание от «Ливерпуля» составляет всего 2 пункта.

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    Прогнозы и ставки

    В этом поединке «Челси» очевидный фаворит. Но есть вероятность, что «Эвертон» сможет максимально осложнить жизнь «аристократам», как сделал это в игре против «канониров».

    • Тем не менее букмекеры оценивают шансы команд такими коэффициентами: на победу «Эвертона» они дают 5.15, на победу «Челси» — 1.68. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.15.

    • Аналитики LiveSport.Ru полагают, что у «Челси» будут проблемы в первой половине встречи. Подробнее ставках редакции в традиционном прогнозе.

    • ИИ считает, что «Эвертон» все же не устоит и допустит одну результативную ошибку. Счет будет 1:0 в пользу «Челси».

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Эвертон» — «Челси» смотрите на сайте LiveCup.Run. Здесь вы также найдете подробную статистику выступлений команд и стартовые составы на игру.

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