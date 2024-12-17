«МЮ» нашел потенциальную замену Рашфорду

Руководствоподыскало потенциальную замену нападающемув случае его продажи в испанский «Атлетик».

По данным издания TEAMtalk, манкунианцы уже сделали солидное предложение баскам по вингеру Нико Уильямсу. В случае продажи Рашфорда «МЮ» готов еще больше увеличить сумму за 22-летнего чемпиона Европы-2024.

Помимо английского клуба на Уильмяса-младшего претендуют также «Барселона» и «ПСЖ».

Нико является воспитанником «Атлетика», в основном составе дебютировал в 2021 году. В этом сезоне он провел за свой клуб 22 матча, забил 2 мяча и сделал 5 голевых передач. На Transfermarket цена Уильямса равна 70 млн евро.