ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Владислав Радимов«Только с Барко и Угальде вместе "Спартак" в порядке». Владислав Радимов — о самых горячих новостях и предстоящих трансферах РПЛ
    Все новости спорта

    «МЮ» нашел потенциальную замену Рашфорду

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Трансферы Манчестер Юнайтед АПЛ Футбол Англии Атлетик Примера (Ла Лига) Футбол Испании
    Руководство «Манчестер Юнайтед» подыскало потенциальную замену нападающему Маркусу Рашфорда в случае его продажи в испанский «Атлетик».

    Нико Уильямс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Нико Уильямс

    По данным издания TEAMtalk, манкунианцы уже сделали солидное предложение баскам по вингеру Нико Уильямсу. В случае продажи Рашфорда «МЮ» готов еще больше увеличить сумму за 22-летнего чемпиона Европы-2024.

    Помимо английского клуба на Уильмяса-младшего претендуют также «Барселона» и «ПСЖ».

  • Окно без возможностей. Должен ли Рашфорд зимой покинуть «Манчестер Юнайтед»?
  • Рассматриваем все возможные варианты продолжения карьеры нападающего «МЮ»
  • Сегодня

    • Нико является воспитанником «Атлетика», в основном составе дебютировал в 2021 году. В этом сезоне он провел за свой клуб 22 матча, забил 2 мяча и сделал 5 голевых передач. На Transfermarket цена Уильямса равна 70 млн евро.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Кальяри» доставить «Ювентусу» проблемы?
  • «Ювентус» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли СКА пробить оборону «Локомотива»?
  • СКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
  • Сможет ли «Монако» отобрать очки у парижан?
  • «Монако» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.90
  • Экспресс дня 17 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ювентус — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Монако — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Реал — Пачука
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Вильярреал — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Рома — Сампдория
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры