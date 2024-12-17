Дибала может перейти в турецкий топ-клуб

Атакующий полузащитник «Ромы»может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге.

По информации Sports Digitale, у аргентинского футболиста есть выгодное предложение от «Галатасарая».

Источник утверждает, что стамбульский клуб готов платить Дибале 10 миллионов евро за сезон.

Также отмечается, что представитель игрока уже провел переговоры с руководством «Галатасарая».

Дибала намерен остаться в «Роме» до конца сезона, но не исключен вариант, при котором владельцы клуба согласятся продать его в январе.

В «Галатасарае» рассматривают Дибалу в качестве замены для Мауро Икарди, который получил серьезную травму и выбыл до конца сезона.

Transfermarkt оценивает стоимость Дибалы в 12 миллионов евро. Контракт аргентинца с римским клубом рассчитан до июня 2025 года.