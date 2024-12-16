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    Абаев: Многие думали, что «Локомотив» будет бороться за выживание в РПЛ

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    Экс-вратарь «Локомотива» Илья Абаев поделился мнением об игре «железнодорожников» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»
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    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»

    «Только положительно можно оценить результаты "Локомотива" в этом сезоне. Были большие перемены в составе, но ребята очень хорошо начали, а также появились молодые футболисты. Это очень хорошо.

    Многие думали, что "Локомотив" будет бороться за выживание или окажется в середине таблицы, но команда борется наверху. Может, где-то им не хватило опыта, но в целом у них хорошая игра», — сказал Абаев Чемпионату.

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    • После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Локомотив» занимает 5-е место в таблице с 35-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции на 4 пункта.

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