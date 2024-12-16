Абаев: Многие думали, что «Локомотив» будет бороться за выживание в РПЛ

Экс-вратарьподелился мнением об игре «железнодорожников» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

«Только положительно можно оценить результаты "Локомотива" в этом сезоне. Были большие перемены в составе, но ребята очень хорошо начали, а также появились молодые футболисты. Это очень хорошо.

Многие думали, что "Локомотив" будет бороться за выживание или окажется в середине таблицы, но команда борется наверху. Может, где-то им не хватило опыта, но в целом у них хорошая игра», — сказал Абаев Чемпионату.

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Локомотив» занимает 5-е место в таблице с 35-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции на 4 пункта.