«Шахтер» — «Бавария»: составы, коэффициенты, прогноз

Джамаль Мусиала — игрок «Баварии» Фото: globallookpress.com
«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Грам, Марлон Гомес, Зубков, Бондаренко, Судаков, Кевин, Сикан.
«Бавария»: Перец, Лаймер, Упамекано, Ким Мин Джэ, Геррейру, Горецка, Киммих, Олисе, Зане, Мюллер, Мусиала.
Матч между этими командами состоится сегодня, 10-го декабря в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.
После 5-и туров общего этапа Лиги чемпионов «Шахтер» занимает 26-е место в таблице с 4 очками в активе. «Бавария» — на 13-й позиции с 9-ю баллами.