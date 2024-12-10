«Шахтер» — «Бавария»: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составына матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Грам, Марлон Гомес, Зубков, Бондаренко, Судаков, Кевин, Сикан.

«Бавария»: Перец, Лаймер, Упамекано, Ким Мин Джэ, Геррейру, Горецка, Киммих, Олисе, Зане, Мюллер, Мусиала.

Матч между этими командами состоится сегодня, 10-го декабря в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 5-и туров общего этапа Лиги чемпионов «Шахтер» занимает 26-е место в таблице с 4 очками в активе. «Бавария» — на 13-й позиции с 9-ю баллами.