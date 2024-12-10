«Манчестер Юнайтед» определился с будущим Рэшфорда

Нападающийможет покинуть

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, Рэшфорд не входит в планы нового главного тренера «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима.

Источник утверждает, английский клуб готов продать 27-летнего футболиста уже в январе.

«Манчестер Юнайтед» стремится разгрузить зарплатную ведомость, чтобы иметь больше возможностей на трансферном рынке.

Transfermarkt оценивает стоимость Рэшфорда в 60 миллионов евро. Действующий контракт Маркуса с «МЮ» рассчитан до лета 2028 года.

В текущем сезоне Рэшфорд провел в английской Премьер-лиге 15 матчей, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.