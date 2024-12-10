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    «Манчестер Юнайтед» определился с будущим Рэшфорда

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    Нападающий Маркус Рэшфорд может покинуть «Манчестер Юнайтед».

    Маркус Рэшфорд
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    Маркус Рэшфорд

    По информации журналиста Флориана Плеттенберга, Рэшфорд не входит в планы нового главного тренера «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима.

    Источник утверждает, английский клуб готов продать 27-летнего футболиста уже в январе.

    «Манчестер Юнайтед» стремится разгрузить зарплатную ведомость, чтобы иметь больше возможностей на трансферном рынке.

    Transfermarkt оценивает стоимость Рэшфорда в 60 миллионов евро. Действующий контракт Маркуса с «МЮ» рассчитан до лета 2028 года.

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    • В текущем сезоне Рэшфорд провел в английской Премьер-лиге 15 матчей, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.

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