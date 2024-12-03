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    «Милан» — «Сассуоло»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Милан Сассуоло
    Во вторник, 3 декабря, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане одноименный домашний клуб «Милан» примет лидера Серии Б «Сассуоло» в рамках матча 1/8 финала Кубка Италии. Начало игры в 23:00 по Москве.

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    На данный момент «россонери» выступают неплохо, умело совмещая чемпионат и Лигу чемпионов, однако у них возникают проблемы с лидерами Серии А. Яркий тому пример — недавние матчи с «Ювентусом» (0:0) и «Наполи» (0:2). При этом победа над «Эмполи» 3:0 продлила сухие выступления команды Пауло Фонсеки в Италии и победное шествие в рамках выступлений во всех турнирах.

    «Сассуоло» является лидером второго дивизиона. Клуб, игравший в прошлом сезоне в Серии А, сейчас идет на серии из четырех побед подряд, причем сухих. В Кубке «черно-зеленые» сыграют уже третий раз за сезон. Ранее они обыграли «Читтаделлу» 2:1 и «Лечче» 2:0.

    Прогнозы и ставки

    Информация для любителей делать ставки на футбольные матчи.

    • Букмекеры считают «Милан» фаворитом за 1.35, на «Сассуоло» они дают 7.60. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.20. Коэффициенты на проход в следующий раунд составляют 1.20 и 4.55 соответственно.

    • По прогнозу LiveSport.Ru, нас ждет результативный матч. В частности эксперты сайта ожидают результативности от «Милана». Они предложили ставки с коэффициентами 2.05 и 1.75.

    • Нейросеть спрогнозировала уверенную победу «Милана» со счетом 3:0.

    Трансляция матча

    Смотрите прямую трансляцию матча «Милан» — «Сассуоло» и другие поединки Кубка Италии на сайте LiveCup.Run.

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