Рахимов высказался о составе «Рубина» на матч с ЦСКА

Наставник казанского «Рубина»высказался о выборе стартового состава на ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с московским ЦСКА.

«Рубин» проиграл в Москве со счётом 0:3 и опустился в сетку Пути регионов Кубка России. Первая игра в Казани завершилась вничью — 0:0.

«Неожиданный стартовый состав? Мы смотрим, что происходит в последние дни. Большую нагрузку получил Кабутов. Недавно восстановился Рожков.

Хотели создать большую интенсивность за счёт Фамейе, Дардана, Йочича, который проделал большой объём работы. У нас не было крайних латералей», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».